قمة بوتين وترامب على جدول زيارة بولتون لموسكو

يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، موسكو اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وربما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار مسعى للتمهيد لقمة بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يعقد بولتون مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماعاته في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش حيث قد يعلن عن موعد ومكان القمة التي يسعى الكرملين لعقدها منذ أشهر.

وهنأ ترامب بوتين هاتفياً في مارس بعد فوزه في الانتخابات، وقال إنهما سيجتمعان قريباً. لكن الروس شكوا منذ ذلك الحين من صعوبة التحضير لمثل هذا الاجتماع.

ووصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. والدولتان على خلاف بشأن عدد من القضايا منها سوريا وأوكرانيا واتهامات بتدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واتهامات بضلوع موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا في مارس، ولذا فإن التوقعات ليست كبيرة فيما يتعلق بالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها أي قمة بين بوتين وترامب رغم قول ترامب قبل انتخابه إنه يرغب في تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا والتصريحات الإيجابية التي أبداها الرجلان تجاه بعضهما البعض من حين لآخر.

وقال الكرملين يوم الثلاثاء، إنه يرغب في إجراء مباحثات بشأن الأمن الدولي والاستقرار ونزع السلاح والمشكلات الإقليمية والعلاقات الثنائية. ولم يستبعد عقد اجتماع بين بولتن وبوتين.