ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:30 ص
تفاصيل مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
السويد
طباعة
أحمد عصام
 

 

يسعى منتخب المكسيك، ومنتخب السويد، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم في روسيا.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي المكسيك والسويد، منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ألمانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مباراة المكسيك والسويد مباراة كأس العالم والقنوات الناقلة كأس العالم روسيا 2018 المكسيك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 9:30:12 AM