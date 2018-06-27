تفاصيل مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يسعى منتخب المكسيك، ومنتخب السويد، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي المكسيك والسويد، منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب ألمانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

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