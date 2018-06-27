موعد مباراة سويسرا وكوستاريكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب سويسرا بنظيره الكوستاريكي في مباراة حاسمة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.

وتقام مباراة سويسرا وكوستاريكا، على ملعب "نيجني نوفغورود" وذلك اليوم الأربعاء والموافق 27 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط والمنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وصربيا في الثالث بثلاث نقاط كوستاريكا في الأخير بدون نقط.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة سويسرا وكوستاريكا عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 3 و 4".

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