ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:23 ص
التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
سويسرا
طباعة
منى العوضي
 

 

يخوض منتخب سويسرا مباراة حاسمة لمصيره أمام كوستاريكا، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم المقامة في الفترة الحالية في روسيا.

 

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بينما المنتخب السويسري يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومنتخب صربيا في المركز الثالث بثلاث نقاط أما كوستاريكا في الأخير بلا نقطة.

 

موعد مباراة سويسرا وكوستاريكا:

يستضيف ملعب "نيجني نوفغورود" مباراة سويسرا وكوستاريكا وذلك اليوم الأربعاء والموافق 27 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوت الناقلة لمباراة سويسرا وكوستاريكا:

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة سويسرا وكوستاريكا عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 3 و 4".

 

التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا وكوستاريكا:

 

منتخب سويسرا: "

يان سومر، ستيفان ليشتشتاينر، فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، فالون بيهرامي، جرانيت شاكا، شيردان شاكيري، بليريم دزيمايلي، ستيفن زوبير، ماريو جافرانوفيتش".

 

منتخب كوستاريكا:

"كيلور نافاس، جوني أكوستا، جيانكارلو جونزاليز، أوسكار درواتي، برايان أوفييدو، كريستيان جامبوا، سيلسو بورخيس، دافيد جوزمان، برايان رويز، كريستيان بولانيوس، ماركو أورينيا".

 

يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مباراة سويسرا وكوستاريكا سويسرا رياضة التشكيل المتوقع الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 9:30:12 AM