التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب سويسرا مباراة حاسمة لمصيره أمام كوستاريكا، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم المقامة في الفترة الحالية في روسيا.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بينما المنتخب السويسري يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومنتخب صربيا في المركز الثالث بثلاث نقاط أما كوستاريكا في الأخير بلا نقطة.

موعد مباراة سويسرا وكوستاريكا:

يستضيف ملعب "نيجني نوفغورود" مباراة سويسرا وكوستاريكا وذلك اليوم الأربعاء والموافق 27 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوت الناقلة لمباراة سويسرا وكوستاريكا:

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة سويسرا وكوستاريكا عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 3 و 4".

التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا وكوستاريكا:

منتخب سويسرا: "

يان سومر، ستيفان ليشتشتاينر، فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، فالون بيهرامي، جرانيت شاكا، شيردان شاكيري، بليريم دزيمايلي، ستيفن زوبير، ماريو جافرانوفيتش".

منتخب كوستاريكا:

"كيلور نافاس، جوني أكوستا، جيانكارلو جونزاليز، أوسكار درواتي، برايان أوفييدو، كريستيان جامبوا، سيلسو بورخيس، دافيد جوزمان، برايان رويز، كريستيان بولانيوس، ماركو أورينيا".

يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.