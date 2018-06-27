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توقيت مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:21 ص
توقيت مباراة المكسيك والسويد بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
المكسيك والسويد
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب المكسيك، مع منتخب السويد، اليوم الأربعاء 27-6-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي المكسيك والسويد، منتخب ألمانيا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كوريا الجنوبية الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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