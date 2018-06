رسالة أحلام لجمهورها قبل لقائهم في حفلها على مسرح الدولبي بلوس أنجلوس

‏كل ما يقترب الوقت وأتذكر جمهوري في ⁧‫#امريكا‬⁩ اشعر بالسعادة والفخر ولله الحمد كان حضور هائل والآن لم يتبقى الكثير من الوقت لحفلي الكبير على مسرح الدولبي العالمي في #امريكا الشهر المقبل ٢١/٧/٢٠١٨ 🌹🙏🏻وباذن الله انتظركم وحفل للتاريخ 💚🧡💜💙❤️💛♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️وترى كراسي الطلاب موجوده 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻من اللي فيكم حجز يصور لي تذكرته ويسوي لي منشن 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻احببببببكم

