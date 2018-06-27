رسالة أحلام لجمهورها قبل لقائهم في حفلها على مسرح الدولبي بلوس أنجلوس

وقالت في رسالة: "كل ما يقترب الوقت واتذكر جمهوري في أمريكا أشعر بالسعادة والفخر ولله الحمد كان حضورًا هائلًا والآن لم بتبقى الكثير من الوقت لحفلي الكبير على مسرح الدولبي العالمي بلوس أنجلوس بتاريخ 18 يوليو المقبل".



