رسالة أحلام لجمهورها قبل لقائهم في حفلها على مسرح الدولبي بلوس أنجلوس
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:59 ص
الفجر الفني
بعثت المطربة أحلام الإماراتية، عبر حسابها الرسمي موقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة لجمهورها قبل لقائهم في حفلها المرتقب على مسرح الدولبي بلوس أنجلوس.
وقالت في رسالة: "كل ما يقترب الوقت واتذكر جمهوري في أمريكا أشعر بالسعادة والفخر ولله الحمد كان حضورًا هائلًا والآن لم بتبقى الكثير من الوقت لحفلي الكبير على مسرح الدولبي العالمي بلوس أنجلوس بتاريخ 18 يوليو المقبل".
كل ما يقترب الوقت وأتذكر جمهوري في #امريكا اشعر بالسعادة والفخر ولله الحمد كان حضور هائل والآن لم يتبقى الكثير من الوقت لحفلي الكبير على مسرح الدولبي العالمي في #امريكا الشهر المقبل ٢١/٧/٢٠١٨ 🌹🙏🏻وباذن الله انتظركم وحفل للتاريخ 💚🧡💜💙❤️💛♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️وترى كراسي الطلاب موجوده 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻من اللي فيكم حجز يصور لي تذكرته ويسوي لي منشن 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻احببببببكم
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