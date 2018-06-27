"اللي باعنا" لـ راغب علامة تواصل حصد مشاهدات الجمهور عبر "يوتيوب" (فيديو)
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:34 ص
الفجر الفني
واصلت أغنية "اللي باعنا" للنجم راغب علامة في حصد مشاهدات الجمهور منذ طرح الكليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" 13 يونيو الجاري.
وتصدر "علامة" المراتب الأولى في سباقات الأغنيات العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا فاحتلّ المرتبة الأولى في مصر، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، قطر، الجزائر والبحرين بحسب احصاءات أنغامي الرسمية.
يذكر أن أغنية "اللي باعنا" هي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي، توزيع مدحت خميس وإنتاج شركة Backstage Production.
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