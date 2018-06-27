أميرة بدر تعاود من جديد تقديم برنامجها "أنا والناس" على شاشة "الحياة"





تعاود الإعلامية أميرة بدر، من جديد تقديم برنامجها " أنا والناس" المذاع عبر شاشة قناة "الحياة".





ونشرت صفحة "الحياة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برومو البرنامج، في ثوبه الجديد.





وأشارت القناة، إلى أن البرنامج يذاع كل خميس في تمام الثالثة عصرًا.



