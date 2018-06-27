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كريم شحاتة: 4 لاعبين بالمنتخب غير راضيين عن طريقة كوبر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:29 ص
كريم شحاتة: 4 لاعبين بالمنتخب غير راضيين عن طريقة كوبر
هيكتور كوبر
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن أن هناك 4 لاعبين بالمنتخب الوطني غير راضيين عن طريقة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب.

 

وقال كريم عبر برنامجه " كورة كل يوم" المذاع على شاشة " الأولى":" طريقة كوبر الدفاعية تلزم كل اللاعبين بالدفاع وتحرم صناع اللعب من القيام بالأدوار الهجومية بالشكل المثالي".

 

يذكر أن اتحاد الكرة قرر عدم تجديد عقد الأرجنتيني كوبر بعد خسارة الفراعنة للمباريات الثلاثة التي خاضها بالمونديال أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

 

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