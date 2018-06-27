ما لا تعرفه عن مأمون الشناوي في ذكرى رحيله

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الرابعة والعشرين على رحيل الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، والذي تغنى من كلماته عملاقة الطرب في الوطن العربي وعلى رأسهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه:-

١- ولد مأمون الشناوى ولد فى الثامن والعشرين من يناير 1914 في مدينة المنصورة. شاعر غنائي.





٢- نشر أشعاره فى بداية حياته فى جمعية أبوللو للشعر.





٣- عمل في مجلة روزاليوسف حتى عام 1939.





٤- مساعد سكرتير تحرير ومشرف على باب الفن فى اخر ساعة 1939.





٥- أحد مؤسسي جريدة أخبار اليوم، وعمل بها سكرتير تحرير.





٦- شقيق الشاعر والصحفى كامل الشناوي، وعن الناقد الفني طارق الشناوي.





٧- ألف العديد من الأغاني الناجحة للأفلام السينمائية، وتغنى له كبار المطربين من بينهم العندليب عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم.





٨- كان يولي المطرب هاني شاكر اهتمامًا خاصًا إِيمَانًا بموهبته، ويعد أحد مكتشفيه.





٩- توفي في السابع والعشرين من يونيو ١٩٩٤، عن عمر ناهز الثمانين عامًا.







