التشكيل المتوقع لموقعة البرازيل وصربيا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستضيف ملعب "سبارتاك موسكو" مباراة مصيرية تجمع ما بين منتخبي البرازيل وصربيا، وذلك اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وخلفه سويسرا بـ 4 نقط ولديها أمل كبير للفوز على كوستاريكا التي ودعت البطولة، بينما المنتخب الصربي معه 3 نقاط ويحتاج للثلاث نقاط.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وصربيا:

منتخب البرازيل:

" أليسون، فاجنر، تياجو سيلفا، ميراندا، مارسيلو، كاسيميرو، باولينيو، ويليان، فيليب كوتينيو، جابريال جيسوس، نيمار".

منتخب صربيا:

"فلاديمير ستويكوفيتش، أنطونيو روكافينا، برانيسلاف إيفانوفيتش، دوسكو توسيتش، أليكساندر كولاروف، نيمانيا ماتيتش، لوكا ميليفويفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش، دوسان تاديتش، فيليب كوستيتش، أليكساندر ميتروفيتش".

موعد مباراة البرازيل وصربيا:

تقام مباراة صربيا والبرازيل على ملعب "سبارتاك" وذلك اليوم الأربعاء والموافق 27 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا:

تنقل مباراة البرازيل وصربيا عبر النقل المباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة، وذلك بجانب القنوات الأجنبية الأخرى التي ستنقل البطولة بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1".

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