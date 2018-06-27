يلا شوت | مشاهدة مباراة المانيا وكوريا الجنوبية بث مباشر | كورة لايف

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موعد مباراة ألمانيا وكوريا الجنونبية

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 4:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 5:00 مساءاً بتوقيت العراق . 4:00 مساءاً بتوقيت السودان . 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 3:00 مساءاً بتوقيت تونس . 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 5:00 مساءاً بتوقيت قطر. 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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