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موعد مباراة فرنسا والأرجنتين بدور الـ16 في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:33 ص
موعد مباراة فرنسا والأرجنتين بدور الـ16 في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
ميسي
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب فرنسا، مع نظيره الأرجنتين، يوم السبت المقبل الموافق 30-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت 1 Max HD.

 

- بين سبورت 2 Max HD.

 

وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة الثالثة، بينما صعد منتخب الأرجنتين كثاني المجموعة الرابعة في المونديال.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: ميسي كأس العالم والقنوات الناقلة فرنسا والأرجنتين فرنسا دور الـ16 الأرجنتين
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