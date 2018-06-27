موعد مباراة فرنسا والأرجنتين بدور الـ16 في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب فرنسا، مع نظيره الأرجنتين، يوم السبت المقبل الموافق 30-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت 1 Max HD.

- بين سبورت 2 Max HD.

وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة الثالثة، بينما صعد منتخب الأرجنتين كثاني المجموعة الرابعة في المونديال.

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