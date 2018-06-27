صور تنشر لأول مرة من كواليس "حرب كرموز" لـ أمير كرارة





نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من الصور لأول مرة من كواليس فيلم "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة.





يذكر أن "حرب كرموز" قد تصدر إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المبارك، متوفقًا على جميع الأفلام التي عرضت بالتزامن معه في دور العرض السينمائي.





فيلم "حرب كرموز" يشارك في بطولته مع أمير كرارة كل من غادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب وروجينا وبيومي فؤاد ومصطفي خاطر وإيمان العاصي ومحمد عز ومحمد علي رزق ومحمود حجازي، وهو قصة محمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي.



