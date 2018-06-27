طبرقة: مسؤلون تونسيون وكنديون يبحثون أليات ادارة التجمعات السكانية على مشارف الغابات

يبحث مسؤولون تونسيون وكنديون وخبراء من البلدين، اليوم الاربعاء بمدينة طبرقة، آليات تطوير التعاون بين التجمعات السكانية قرب الغابات في البلدين وذلك خلال ورشة تنعقد في اطار تظاهرة الاسبوع التونسي الكندي للغابات.





ويسعى المشاركون في هذه الورشة، التي تنظمها الجمعية التونسية للمياه والغابات الى بناء رؤية استراتييجية للتعاون التونسي الكندي في مجال الغابات ومسار لا مركزية للتجمعات السكانية قرب الغابات التونسية وعرض مجلة النسخة الجديدة لمجلة الجماعات المحلية وخلق شراكات بين التجمعات السكانية بالغابات التونسية ونظيرتها الكندية .





وتكتسى الغابات التونسية، اهمية اجتماعية واقتصادية، باعتبار انها توفر منتجات غابيّة من بينها النباتات العطرية والطبية واخرى غذائية مثل الصنوبر الحلبي (الزقوقو) والخشب، وهي مصدر دخل لسكانها.





وسيتبادل المشاركون في الورشة الافكار مع المسؤولين التونسيين على المستوى والجهوي ومع الوفد الكندي برئاسة، جواي ديسلوري

وتمسح الغابات التونسية 7ر5 مليون هك ويقطنها زهاء مليون نسمة في حين تمتد الغابات الكندية على اكثر من 3 ملايين كلم مربع