زياد غرسة يفتتح الدورة 41 لمهرجان الزهراء الصيفي

تلتئم الدورة 41 لمهرجان الزهراء الصيفي من 23 جويلية إلى 12 أوت 2018. وتفتتح بحفل يحييه الفنان زياد غرسة.





وأعدّت الهيئة المديرة للمهرجان برنامجا ثقافيا ثريا ومتنوعا، جمعت فيه بين الموسيقى والمسرح والسينما وعروض للأطفال، بالإضافة إلى إعداد برمجة موازية ستشمل الأحياء الكبرى بمدينة الزهراء البعيدة عن مركز المدينة. كما أثرت برنامج الدورة الحالية بعروض أجنبية من مصر وروسيا والهند وفرنسا.





وأفاد مدير المهرجان الحبيب العوني في تصريح لـ (وات) ، بأن المهرجان أضحى منذ دورته الحالية ينتظم تحت إشراف جمعية هي "جمعية مهرجان الزهراء الثقافية"، مما سيمكّن من استدامة الأنشطة الثقافية بالمنطقة والتحضير للمهرجان على مدار السنة.





ويعوّل مدير المهرجان على دعم المجلس البلدي الجديد لمدينة الزهراء ماديا ولوجيستيا لإنجاح التظاهرة، مشيرا إلى أن دعم وزارة الشؤون الثقافية المقدّر بـ 40 ألف دينارا والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس غير كاف لوحده لبرمجة عروض كبرى.





وعبّر عن أسفه لعدم تمكّن الدورة الحالية من استقطاب جمهور واسع، مقدّرا طاقة استيعاب مسرح الهواء الطلق بالزهراء لحوالي 800 شخص، قائلا إن مدارج المسرح آيلة للسقوط وتهدّد سلامة الجمهور.





وفي ما يتعلّق ببرنامج المهرجان، بيّن الحبيب العوني أن الهيئة المديرة عملت على الاستجابة لمختلف الأذواق الفنية مع مراعاة الإمكانيات المالية للمهرجان.





ففي ما يخصّ العروض الموسيقية، سيكون الجمهور على موعد يوم 28 جويلية مع عرض صوفي لرجال المدينة، وعرض موسيقي شبابي للفنان مرتضى يوم 29 جويلية وآخر لمجموعة "يوما" يوم 5 أوت، إلى جانب عرض موسيقي يحمل عنوان "المرقوم" يوم 8 أوت.





أما بالنسبة إلى العروض المسرحية، سيتابع الجمهور عرض "ماما ميا" لجلال الدين السعدي وعرض "ملا عيلة" بطولة نعيمة الجاني إلى جانب عرض "ماهوش موجود" للكوميدي كريم الغربي، بالإضافة إلى المسرحية الغنائية "الحوريات" وهو عمل موجه للأطفال.





وتنتظم بالتوازي مع البرمجة الرسمية للمهرجان عروض سينمائية وتنشيطية متنوعة ستشمل عددا من أحياء مدينة الزهراء كحي الحبيب وحي برج الوزير، إلى جانب تنظيم ورشات في الخط العربي والفنون التشكيلية ومسابقات في الشطرنج وكذلك في الغناء والعزف للموسيقيين الهواة.