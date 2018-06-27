النائب ياسين العياري يعلّق على قرار حبسه

صدر مساء أمس حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر من المحكمة العسكرية ضد النائب ياسين العياري .

وعلق النائب في تدوينة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه سيقوم بعقد ندوة صحفية لتوضيح كل المسألة بالأدلة المادية.





وأضاف قوله"عدم استئناف الحكم و نعدي حبسي و انتهى الموضوع : لا أنتظر عدالة من قضاء عسكري، الشرطة الفنية تقله الدليل المقدم من الإدعاء مزور، و هو الدليل الوحيد، و يحكم رغم ذلك بالسجن، فزايد الأفلام و المشي و الجي و الإستيناف، إلا إذا أقنعني السادة المحامون و لا أعتقد أن هناك أسباب موضوعية تدعو لتغيير رأيي.





الندوة أقوم بها إن شاء الله حال عودتي من ألمانيا ( يوم الأحد)، و سترون حجم المهزلة."

وختم النائب بالقول " الحبس يخوف كان المجرمة، ما يخوفنيش.. و يطول ليلها و تعلف."