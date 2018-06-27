ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هاني رمزي يوضح طبيعة منصبه الجديد في الأهلي

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:55 ص
هاني رمزي يوضح طبيعة منصبه الجديد في الأهلي
هاني رمزي
طباعة
منى العوضي
 

 

أكد هاني رمزي، مساعد مدير قطاع الناشئين في الأهلي، أنه سيجتمع مع الكابتن فتحي مبروك، اليوم الأربعاء، من أجل بحث مستقبل الكرة في القلعة الحمراء، كما تمنى أن يتواجد في الجهاز الفني للمنتخب المصري مستقبلًا.

 

وقال رمزي، خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "بالنسبة لغضب الجمهور من هزيمة المنتخب، أرى أن ردود أفعالنا مبالغ فيها في حالة الفوز أو الخسارة، لكن رصدت حب الجماهير الكبير للمنتخب أثناء وجودي في روسيا".

 

وتابع: "بالتأكيد أشكر لجنة الكرة بالنادي الأهلي على ثقتها في شخصي لتولي منصب قيادي في قطاع الناشئين".

 

وواصل حديثه: "حصلت على دراسات في ألمانيا لخطط طويلة الأمد في مجال إعداد المنتخبات الوطنية، عدد اللاعبين المقيدين في سجلات التحاد الألماني في 2007 بلغ 6 مليون و750 ألف لاعب".

 

وأردف: "أتمنى أن تساهم خبراتي في تطوير قطاع الناشئين بالأهلي، وهناك اجتماع اليوم الأربعاء مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين لبحث مستقبل كرة القدم في الأهلي".

 

وأكمل: " نسعى لتفريغ لاعبين شباب مميزين من أولاد الأهلي ومساعدتهم على الاحتراف وخوض تجارب خارجية في ألمانيا وإنجلترا لاكتساب خبرات".

 

كما أشار "هاني" إلى أنه يتمنى التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر مستقبلا، مؤكدًا أن وجوده في الأهلي لن يتعارض مع عمله في المنتخب الوطني.

المزيد عن: هاني رمزي منتخب مصر قطاع الناشئين بالأهلي عمله رياضة الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 4:20:03 AM