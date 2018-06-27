هاني رمزي يوضح طبيعة منصبه الجديد في الأهلي

أكد هاني رمزي، مساعد مدير قطاع الناشئين في الأهلي، أنه سيجتمع مع الكابتن فتحي مبروك، اليوم الأربعاء، من أجل بحث مستقبل الكرة في القلعة الحمراء، كما تمنى أن يتواجد في الجهاز الفني للمنتخب المصري مستقبلًا.

وقال رمزي، خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "بالنسبة لغضب الجمهور من هزيمة المنتخب، أرى أن ردود أفعالنا مبالغ فيها في حالة الفوز أو الخسارة، لكن رصدت حب الجماهير الكبير للمنتخب أثناء وجودي في روسيا".

وتابع: "بالتأكيد أشكر لجنة الكرة بالنادي الأهلي على ثقتها في شخصي لتولي منصب قيادي في قطاع الناشئين".

وواصل حديثه: "حصلت على دراسات في ألمانيا لخطط طويلة الأمد في مجال إعداد المنتخبات الوطنية، عدد اللاعبين المقيدين في سجلات التحاد الألماني في 2007 بلغ 6 مليون و750 ألف لاعب".

وأردف: "أتمنى أن تساهم خبراتي في تطوير قطاع الناشئين بالأهلي، وهناك اجتماع اليوم الأربعاء مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين لبحث مستقبل كرة القدم في الأهلي".

وأكمل: " نسعى لتفريغ لاعبين شباب مميزين من أولاد الأهلي ومساعدتهم على الاحتراف وخوض تجارب خارجية في ألمانيا وإنجلترا لاكتساب خبرات".

كما أشار "هاني" إلى أنه يتمنى التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر مستقبلا، مؤكدًا أن وجوده في الأهلي لن يتعارض مع عمله في المنتخب الوطني.