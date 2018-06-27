الأهلي يهنئ علي خلف الله بعد تتويجه ببرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط

وجه محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، التهنئة لعلي خلف الله سباح الأهلي والمنتخب الوطني بعد فوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بإسبانيا، فى نهائيات سباق 50م حرة ونجاحه فى تحيطم الرقم القياسى بزمن 21.97 ليصبح اول سباح يحطم حاجز ال 22 ثانيه.

وأكد مرجان على أن الأهلي وافق على سفر اللاعب الى أمريكا لاستكمال دراسته ، ووفر له كافة الامكانيات من أجل مواصلة التفوق ، وتحقيق المزيد من الارقام القياسية.

وأضاف أن خلف الله مشروع بطل أولمبي واعد , ويتم إعداده للمشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية فى طوكيو ٢٠٢٠.

بدأ مشواره الرياضي في مدراس السباحة بالنادى منذ عام ٢٠٠٣ وتدرج حتى وصل إلى فرق السباحه ونجح فى تحقيق عدد من الميداليات في بطولات الجمهورية وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية في مسابقات الظهر والحرة وفي عام ٢٠١١ نجح على في تحطيم رقم الخمسين حرة شورت كورس وبعدها قرر السفر لتكملة دراسته في الولايات المتحدة الامريكية ونجح في إحراز جائزة احسن سباح في ولاية فرجينيا وفي سن ١٧ سنة تمكن من تسجيل رقم ٢٢.٩٠ في سباق الخمسين حرة وتأهل لأولمبياد الشباب ٢٠١٤ بالصين ولكن ظروف خاصة منعته من المشاركة.

وشارك بعدها في بطولات الجمهورية باسم النادي عام ٢٠١٤ ونجح في إحراز الميداليات الذهبية في الحرة والباك والدولفين وحصل على كأس أفضل سباح وواصل مشواره الرياضي والدراسي بجامعة انديانا ثم نجح في تحقيق ستاندرد A في مارس ٢٠١٦ ليؤهله للمشاركة فى أولميباد ريودى جانيرو بعد تحقيقه 22.25 في الخمسين حرة واحتل المركز ال٢٣ وأيضا حطم رقم المائة متر حرة في ٢٠١٥ برقم 49.46 ثم نجح في تحطيم رقم الخمسين حرة في يونيو ٢٠١٨ برقم 22.12 وخلال هذه الفترة نجح علي في تحقيق عدد من الميداليات بسلسلة بطولات الجائزة الكبرة بأمريكا

وأخيرا، نجح اللاعب في بطولة البحر المتوسط ٢٠١٨ في احراز الميدالية البرونزية لسباق ٥٠ متر حرة وتحطيم رقمه مرتين 21.97 وهو أول مصري يتخطى حاجز ال٢٢ ثانية ويعتبر الآن من أفضل السباحين على مستوى العالم، حيث

نجح علي في نفس البطولة في تحطيم رقم المائة حرة بعد إحرازه المركز الخامس برقم 49.10 .

ويعد أسرع سباح مصري في التاريخ وتدرب على يد كوكبة من المدربين المتميزين فى النادي بداية من الكابتن بادي والدكتور أحمد القاضي والكابتن شمس والكابتن ثروت والكابتن أحمد سامي والكابتن محمود سامي والكابتن علام.