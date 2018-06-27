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يوسف الشريف: "أصبت بالاكتئاب بعد هزيمة المنتخب"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:23 ص
يوسف الشريف: أصبت بالاكتئاب بعد هزيمة المنتخب
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الفجر الفني
 

بارك الفنان يوسف الشريف، للمملكة العربية السعودية، فوز منتخبها الوطني على المنتخب المصري في كأس العالم 2/1. 

وكتب الشريف: "مبروك من القلب لحبايبنا السعوديين معلش متأخرة شوية بس امبارح كان عندي حاله غريبة من الاكتئاب والقهر بعد الماتش، فاز من استحق الفوز وخسر من استحق الخسارة وكل التوفيق للمنتخبين في المستقبل".


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