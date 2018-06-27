يوسف الشريف: "أصبت بالاكتئاب بعد هزيمة المنتخب"





بارك الفنان يوسف الشريف، للمملكة العربية السعودية، فوز منتخبها الوطني على المنتخب المصري في كأس العالم 2/1.





وكتب الشريف: "مبروك من القلب لحبايبنا السعوديين معلش متأخرة شوية بس امبارح كان عندي حاله غريبة من الاكتئاب والقهر بعد الماتش، فاز من استحق الفوز وخسر من استحق الخسارة و كل التوفيق للمنتخبين في المستقبل".







