يوسف الشريف: "أصبت بالاكتئاب بعد هزيمة المنتخب"
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:23 ص
الفجر الفني
بارك الفنان يوسف الشريف، للمملكة العربية السعودية، فوز منتخبها الوطني على المنتخب المصري في كأس العالم 2/1.
وكتب الشريف: "مبروك من القلب لحبايبنا السعوديين معلش متأخرة شوية بس امبارح كان عندي حاله غريبة من الاكتئاب والقهر بعد الماتش، فاز من استحق الفوز وخسر من استحق الخسارة وكل التوفيق للمنتخبين في المستقبل".
طبعا مبروك من القلب لحبايبنا السعوديين معلش متأخره شويه بس امبارح كان عندي حاله غريبه من الاكتئاب والقهره بعد الماتش(فاز من استحق الفوز وخسر من استحق الخساره)كل التوفيق للمنتخبين في المستقبل🇸🇦🤝🇪🇬— Youssef el sherif (@ElSherif) June 26, 2018
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