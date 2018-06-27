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نائبة تطالب بالتحقيق في ملف كأس العالم: "نكسة"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:24 ص
نائبة تطالب بالتحقيق في ملف كأس العالم: نكسة
نادية هنري
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نعيم يوسف
 
طالبت نادية هنري، عضو مجلس النواب، بسرعة التحقيق فيما حدث في كأس العالم، ومحاسبة المسئولين عنه، موضحة أن هناك طلب إحاطة للوزير بسبب الإساءة الكاملة لسمعة وصورة مصر.

وأضافت "هنري"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، مساء الثلاثاء، أن الوزير يجب أن يجيب على كل الأسئلة والأسباب التي أوصلتنا لهذه الدرجة، وانتهاكات حقوق اللاعبين.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن هناك 100 مليون مصري لديهم شعور بالإحباط، ويجب مساءلة الوزير عن كل ما تم، موضحة أننا في حاجة إلى إجابة على كل ما حدث في "نكسة المونديال، وغياب التعلم مما سبق"، لافتة إلى أنه سيتم التحقيق في التذاكر، ومكان الإقامة، والإعلانات، وتصريحات مجدي عبدالغني، والتجاوب مع دعوة الشيشان لحصول محمد صلاح على المواطنة الفخرية، معقبة: "منحناكم الثقة وخذلتونا".
المزيد عن: نادية هنري مجلس النواب كأس العالم العاشرة مساء
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