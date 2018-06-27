موعد مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب ألمانيا، مع منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء 27-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي ألمانيا وكوريا الجنوبية، منتخب المكسيك الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب السويد الذي يعتمد على لعب الكرات السريعة.

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