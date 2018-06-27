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موعد مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:12 ص
موعد مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
ألمانيا وكوريا الجنوبية
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب ألمانيا، مع منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء 27-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي ألمانيا وكوريا الجنوبية، منتخب المكسيك الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب السويد الذي يعتمد على لعب الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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