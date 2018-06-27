تزوج فنانة شهيرة وشائعات حول وفاته.. معلومات عن صلاح قابيل في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة والثمانين على ميلاد الفنان الراحل صلاح قابيل.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.



١- ولد صلاح قابيل في السابع والعشرين من يونيو ١٩٣١، في قرية نوسا الغيط بمركز أجا محافظة الدقهلية.

٢- انتقل عائلته للإقامة في القاهرة، ومنها حصل على شهادة الثانوية.





٣- درس بكلية الحقوق لفترة، ثم تركها والتحق بمعهد الفنون المسرحية.





٤- التحق بفرقة مسرح التلفزيون المصري وقدم معها مسرحيات "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفه جدا".





٥- جاء أول ظهور له في السينما من خلال فيلم "زقاق المدق" ١٩٦٣.





٦ - شارك في قرابة السبعين فيلم أشهرها: بين القصرين عام 1964، نحن لانزرع الشوك عام 1970، دائره الانتقام عام 1976، ليلة القبض على فاطمة عام 1984، غرام الأفاعي عام 1988، العقرب عام 1990.





٧- تزوج قابيل مرتين، الأولى من خارج الوسط الفني، والثانية من الفنانة وداد حمدي لعدة سنوات ثم انفصلا.





٨ - توفي في الثاني من ديسمبر ١٩٩٢، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الواحد والستين عامًا.





٩- تسببت وفاته في تغيير سيناريو الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" بحذف دور الحج علام السماحي.

١٠-أّشيع أنه دٌفن قبل وفاته، لكن أسرته نفت هذه الأقاويل.



