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الان.. مباراة المانيا ضد كوريا الجنوبية بث مباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:03 ص
الان.. مباراة المانيا ضد كوريا الجنوبية بث مباشر
ألمانيا وكوريا الجنوبية
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الفجر الرياضي
 

 

 

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معلومات عن مشاهدة المانيا وكوريا الجنوبية اليوم كوريا الجنوبية Vs ألمانيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : استاد کازان أرينا، المعلقين : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + محمد الكواليني (بي إن 4k) .

 

موعد مشاهدة المانيا وكوريا الجنوبية يوتيوب مباراة المانيا وكوريا الجنوبية في تمام الـ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة المانيا وكوريا الجنوبية مباشر لايف المانيا وكوريا الجنوبية بث حي اليوم 27-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة المانيا وكوريا الجنوبية اليوم.

 

شاهد البث المباشر مباراة المانيا وكوريا الجنوبية يوتيوب من هنا..

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