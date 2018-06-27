رسميا.. نادي الأهرام يضم مدافع منتخب سوريا عمرو الميداني

أعلن نادي الأهرام الرياضي "الأسيوطي سابقا"، منذ قليل، التعاقد رسميا مع مدافع منتخب سوريا اللاعب الدولي عمرو الميداني، ليصبح ثالث صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد البرازيليين ماركوس ريبامار ودا سيلفا "كينو".

وكتب نادي الأهرام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "تم التوقيع رسميا قبل قليل مع مدافع منتخب سوريا اللاعب الدولي عمرو الميداني لينضم رسميا لنادي الأهرام الرياضي".