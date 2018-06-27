5 ملايين مشاهدة لأغنية محمد رمضان الجديدة "Number One" في أقل من أسبوع (فيديو)





حقق كليب الفنان محمد رمضان الجديد "Number One" أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أيام قليلة من عرضه عبر القناة الخاصة برمضان على الموقع الشهير، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.





واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.





وتقول الأغنية: "أنا في الساحة واقف لوحدي، وأنت واصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري، نمبر وان وإنتوا عارفين".







