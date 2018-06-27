مرشد سياحي يكشف استخدام قطعة آثار إسلامي لتغطية "بلاعة"



وأضاف "الشماع"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن الناس أخذوا القطعة الأثرية ووضعوها في غرفة داخل أحمد ابن طولون، وتم الاتصال بوزارة الآثار، وأقرت لجنة من الوزارة بأنها "أثر".



وتابع عضو الجمعية التاريخية، أن الوزارة حتى الآن لم تأخذ هذه القطعة من المسجد حتى الآن، منذ شهور، وهو أثر إسلامي.



وعلى صعيد عودة 91 قطعة آثار من إسرائيل، قال إن الوزارة نجحت في إقناع الإسرائيليين باستعادة الآثار.

قال الدكتور عصام الشماع، المرشد السياحي، عضو الجمعية التاريخية، إن أحد المواطنين أثناء سيره في أحد الشوارع بجوار مسجد جامع ابن طولون، وجد "بلاعة" مغطاة بقطة أثرية.