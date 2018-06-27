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عاجل.. الأهرام يتعاقد رسميا مع الهداف البرازيلي ريبامار

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:24 ص
عاجل.. الأهرام يتعاقد رسميا مع الهداف البرازيلي ريبامار
الأهرام
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الفجر الرياضي
 

 

أعلن نادي الأهرام الرياضي، منذ قليل، تعاقده مع الهداف البرازيلي لوكاس ريبامار، قادما من صفوف فريق أتليتكو براناينزي البرازيلي، في فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكان نادي الأهرام سبورت "الأسيوطي سابقا" أعلن عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك " تعاقده مع البرازيلي ماركوس دا سيلفا الملقب بـ"كينو" لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

عاجل.. الأهرام يتعاقد رسميا مع الهداف البرازيلي ريبامار
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