عاجل.. الأهرام يتعاقد رسميا مع الهداف البرازيلي ريبامار

أعلن نادي الأهرام الرياضي، منذ قليل، تعاقده مع الهداف البرازيلي لوكاس ريبامار، قادما من صفوف فريق أتليتكو براناينزي البرازيلي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي الأهرام سبورت "الأسيوطي سابقا" أعلن عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك " تعاقده مع البرازيلي ماركوس دا سيلفا الملقب بـ"كينو" لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.