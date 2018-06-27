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توقيت مباراة سويسرا وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:15 ص
توقيت مباراة سويسرا وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
سويسرا
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منى العوضي
 

 

يخوض منتخب سويسرا مباراة مصيرية أمام كوستاريكا التي ودعت البطولة رسميا، وذلك خلال منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم.

 

تلعب مباراة سويسرا وكوستاريكا، على ملعب "نيجني نوفغورود"، اليوم الأربعاء والموافق 27 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط ويحتاج للتعادل أو الفوز بينما كوستاريكا فهي مباراة لحفظ ماء الوجه بالنسبة لها بالحصول على نقطة أو حتى ثلاث نقاط.

 

ومن المنتظر أن تتم إذاعة مباراة سويسرا وكوستاريكا عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 3 و 4".

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.


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