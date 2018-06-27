اتحاد الكرة: المنتخب تعرض لظلم تحكيمي في المونديال

علق عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم تحكيم الفيديو في مباراة مصر والسعودية بمونديال روسيا كان غير مقتنع بركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الكولومبي للمنتخب السعودي.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " المنتخب الوطني تعرض لظلم تحكيمي في المونديال وخلال مباراة روسيا لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح مروان محسن وكذلك ركلة الجزاء التي تم احتسابها للسعودية غير صحيحة".

وأشاد رئيس لجنة الحكام بإدارة الحكم المصري جهاد جريشة للقاء إنجلترا وبنما مشددا على أن جريشة يستحق التواجد في مباريات أخرى بالمونديال.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر عدم تجديد عقد الأرجنتيني كوبر بعد خسارة الفراعنة للمباريات الثلاثة التي خاضها بالمونديال أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.