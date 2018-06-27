فتحي سند يطالب الأجهزة الإدارية بكشف الملفات السوداء في الجبلاية

طالب الناقد الرياضي فتحي سند، اتحاد الكرة المصري "الجبلاية" بمناقشة الأزمات التي حدثت في المعسكر أمام الرأي العام والرد عليها وتوضيحها، ويجب الفصل بين مصالحه الشخصية والعمل العام.

وقال سند، خلال حديثه في برنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "هناك حديث عن حالة من الفوضى في معسكر المنتخب بالمونديال، وكما نعلم مسألة التهديدات ومجدي عبد الغني عندما تم استبعاده ثم تهديده بفضح بعض الأمور وسفره لروسيا، وتهديدات عصام الحضري بخصوص عدم خوضه المباريات".

وتابع: "هل سيتم وضع هذه الأمور أمام الرأي العام ويتم الرد عليها بشفافية؟ أعتقد أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده هاني أبو ريدة سيكون أحد أقراص المسكنات أو الحقن البنج لتهدئة الأوضاع".

وواصل: "أرجو بعد ما تحدثت عنه من أول فنكوش كأس العالم والسياسة الخاطئة التي يسير بها اتحاد الكرة، فلن يرضي الشعب المصري أي تهدئة أو كلام مُسكن للأوضاع".

وأكمل: "اتحاد الكرة فشل في إدارة ملف كأس العالم وفي شغل عيال بين أعضاء الجبلاية وخلافات كثيرة بينهم أثرت على الفريق، كم أتمنى أن يستقيل الاتحاد ويترشح اللواء حرب الدهشوري لقيادته".

واختتم: "يجب تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لكشف الملفات السوداء في الجبلاية بعد استقالته".