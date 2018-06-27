ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"حن حن" لـ عيضة المنهالي تقترب من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:43 ص
حن حن لـ عيضة المنهالي تقترب من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

اقتربت أغنية الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، الجديدة بعنوان "حن حن" من تحقيق 100 ألف مشاهدة عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
 

"حن حن" من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد المري ولحن الفنان غيث محمد وتوزيع مهند خضر وهندسة صوت ماجد صالح، وتعرض الأغنية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الغنائية.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عيضة المنهالي شعر سينما دراما حن الفجر الفني اغنية أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 2:40:09 AM