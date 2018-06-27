"حن حن" لـ عيضة المنهالي تقترب من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:43 ص
الفجر الفني
اقتربت أغنية الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، الجديدة بعنوان "حن حن" من تحقيق 100 ألف مشاهدة عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"حن حن" من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد المري ولحن الفنان غيث محمد وتوزيع مهند خضر وهندسة صوت ماجد صالح، وتعرض الأغنية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الغنائية.
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