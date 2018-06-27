محمد العشماوي: هناك اتجاه جديد يبشر بالخير في ملف سد النهضة



وأضاف "العشماوي"، في تصريحات لقناة "ON Live" الفضائية، الثلاثاء، أن مصر كانت من الدول الأساسية التي أسسا الاتحاد الأفريقي، وكانت تعتبر أن الدائرة الأفريقية تلي الدائرة العربية في أهميتها، وبصفة أساسية دول حوض النيل.



وتابع مساعد وزير الخارجية سابقا، أن الاتحاد الأفريقي نظر لـ30 يونيو على أنه انقلاب عسكري، ولكن الصورة تعدلت بعد ذلك، مشددا على أن الدور الشخصي لرؤساء الجمهوريات في غاية الأهمية، حيث قامت مصر بتدعيم علاقاتها بالدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، موضحا أن هناك اتجاه جديد يبشر بالخير في ملف سد النهضة، وهناك دول أعداء تحاول زيادة المشاكل.

قال السفير محمد العشماوي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، إن السياسة الخارجية المصرية، تطورت تطورا كبيرا، مثلا علاقاتها بالدول الأفريقية، ودورها في دعم حركات التحرر الأفريقية التي ساهمت بشكل كبير لتحقيق الاستقلال لهم، بالذات عام 1960، حيث كان لمصر دور كبير فيها.