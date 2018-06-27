بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث قرب الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الحربي، مما أسفر عن إصابة كلا من سامح محمد السيد 37 عامًا، ونادية ابراهيم 33 عامًا، وكريم سامح 7 سنوات، وشقيقته شروق 3 سنوات.



وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة المباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث انقلاب السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الحربي.