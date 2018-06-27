ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث قرب الإسماعيلية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:05 ص
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث قرب الإسماعيلية
أرشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث انقلاب السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الحربي.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الحربي، مما أسفر عن إصابة كلا من سامح محمد السيد 37 عامًا، ونادية ابراهيم 33 عامًا، وكريم سامح 7 سنوات، وشقيقته شروق 3 سنوات.

وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة المباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 2:40:02 AM