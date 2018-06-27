‏رابط يلا شوت مشاهدة مباراة المانيا وكوريا بث مباشر بث حي HD بدون تقطيع بجودة عالية كورة لايف بث مباشر | يوتيوب

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معلومات عن مشاهدة ألمانيا وكوريا الجنوبية اليوم ألمانيا Vs كوريا الجنوبية، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : استاد کازان أرينا، المعلقين : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + محمد الكواليني (بي إن 4k) .

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موعد مباراة ألمانيا وكوريا الجنونبية

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

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