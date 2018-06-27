"الوزراء": بيان الحكومة الجديدة سيعرض على البرلمان قبل 4 يوليو

علق السفير أشرف سلطان، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، على خسارة المنتخب الوطني كل مبارياته في المونديال، قائلًا: "كل جهة لها اختصاصها، وهي المسؤولة في التحرك في هذا الملف".



وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أكد أن بيان الحكومة الجديدة سيعرض على البرلمان قبل 4 يوليو المقبل.



