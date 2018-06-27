فتحي سند: كأس العالم أعادنا لزمن "الفنكوش"

أكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن كأس العالم كان حلم و"فنكوش" بالنسبة للمصريين، واتحاد الكرة لم يتمكن من تهيئة الأجواء للاعبين قبل وبعد مباريات كأس العالم.

وقال سند، خلال حديثه مع برنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "عندنا دورة ألعاب البحر الأبيض في إسبانيا وعندنا فنكوش كأس العالم الذي عشنا فيه شيء ليس موجود وعملنا إعلانات في الصحف والتلفزيون مثل عادل إمام في فيلمه الفنكوش، وفوجئنا أنه غير موجود".

وتابع حديثه: "حلمنا أننا نقدم شيء جيد مع أوروجواي وروسيا ولكن لم نستطع وأيضًا لم نتمكن من الفوز على السعودية كما ظن البعض".

وواصل: "نحن أمام وهم كنا نعيش فيه وتبدد، لم نكن نعلم ماذا نريد من كأس العالم، هل فترة الإعداد أثبتت قوتنا؟ هل استطاع اتحاد الكرة أن يُهيأ الأجواء أمام المنتخب في المعسكر؟".