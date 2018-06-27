مجلس الوزراء: ما يُثار عن حركة المحافظين مجرد شائعات

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن كل ما يٌثار في وسائل التواصل الإجتماعي عن حركة المحافظين غير حقيقي ومجرد شائعات، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء ستعلن عن حركة المحافظين فور الانتهاء منها.



وأشار "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عن الانتهاء من حركة المحافظين الجديدة إلى الآن.

