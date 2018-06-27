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عاجل.. نجم الأهلي يفجرها: الحضري والسعيد وشيكابالا وشيفو يدرسون الاعتزال

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:24 ص
عاجل.. نجم الأهلي يفجرها: الحضري والسعيد وشيكابالا وشيفو يدرسون الاعتزال
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن استقرار عدد من لاعبي المنتخب الوطني على انهاء مسيرتهم الدولية مع الفراعنة بعد الإخفاق الكبير في مونديال روسيا.

 

وقال "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء إن هناك عدد كبير من اللاعبين يدرسون عدم اللعب للمنتخب الوطني والاعتزال الدولي، ومنهم السد العالي عصام الحضري وذلك لكبر سنه، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" والذي وصل سنه إلى 32 عاما، بجانب محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد.

 

وتابع: " أيضا أحمد المحمدي يدرس الاعتزال، والعائد إلى نادى الزمالك على جبر"، مشيرا إلى أن هناك لاعبين شباب سوف يظهرون على الساحة مع تولي المدير الفني القيادة الفنية، والذي سيكون أجنبيا.

 

 

 

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