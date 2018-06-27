ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حصاد اليوم الرابع.. 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة البحر المتوسط

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:06 ص
حصاد اليوم الرابع.. 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة البحر المتوسط
دورة البحر المتوسط
طباعة
دينا نبيل
 

 

أسدل الستار على منافسات اليوم الرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط، والذي شهد إحراز مصر 7 ميداليات جديدة ليصل مجموع ميدالياتها لـ 30 ميدالية.

 

وحصدت سارة سمير بطلة رفع الأثقال ميدالتين ذهبيتين في وزن 69 كجم، وذهبية لنانسي طمان في الجمباز الفنى وحسام مصطفى برونزية المصارعة الحرة وزن 97 وسامي مصطفى فضية المصارعة الحرة، وعلى زهران برونزية جهاز الحلق ورجب عبد الحي ذهبية "الخطف" برفع الأثقال وزن 94.

 

وبذلك يصل مجموع مصر لـ 30 ميدالية من بداية الدورة " 11 ميدالية ذهبية، و 8 فضية و 11 برونزية " لتحتل بهم المركز الخامس بجدول ترتيب البلدان الأكثر تتويجًا بالميداليات في الدورة.

 

يذكر أن مصر تشارك بـ 180 لاعبًا ولاعبة في دورة البحر المتوسط التي تستمر حتى 1 من يوليو المقبل.

 

 

المزيد عن: سارة سمير رياضة دورة الألعاب الأوليمبية حصاد اليوم الرابع الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 2:40:09 AM