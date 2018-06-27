حصاد اليوم الرابع.. 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة البحر المتوسط

أسدل الستار على منافسات اليوم الرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط، والذي شهد إحراز مصر 7 ميداليات جديدة ليصل مجموع ميدالياتها لـ 30 ميدالية.

وحصدت سارة سمير بطلة رفع الأثقال ميدالتين ذهبيتين في وزن 69 كجم، وذهبية لنانسي طمان في الجمباز الفنى وحسام مصطفى برونزية المصارعة الحرة وزن 97 وسامي مصطفى فضية المصارعة الحرة، وعلى زهران برونزية جهاز الحلق ورجب عبد الحي ذهبية "الخطف" برفع الأثقال وزن 94.

وبذلك يصل مجموع مصر لـ 30 ميدالية من بداية الدورة " 11 ميدالية ذهبية، و 8 فضية و 11 برونزية " لتحتل بهم المركز الخامس بجدول ترتيب البلدان الأكثر تتويجًا بالميداليات في الدورة.

يذكر أن مصر تشارك بـ 180 لاعبًا ولاعبة في دورة البحر المتوسط التي تستمر حتى 1 من يوليو المقبل.