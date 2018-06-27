تزوج ٧ مرات وفي رصيده أكثر من ٩٠٠ أغنية.. معلومات لا تعرفها عن محرم فؤاد في ذكرى رحيله





تحل اليوم الأربعاء الذكرى السادسة عشرة على رحيل فارس الأغنية المصرية المطرب محرم فؤاد، والذي أثرى المكتبة الفنية بأكثر من ٩٠٠ أغنية تنوعت بين الرومانسي والشعبي والوطني.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنه.





١- ولد محرم حسين أحمد علي شهرته فى حى بولاق بالقاهرة 24 يونيو 1934.





٢- نحدر أصول أسرته من الصعيد، وعمل والده مهندس فى السكة الحديد.





٣- اشتغل فى الإذاعة في بداياته.





٤- اكتشفه المخرج هنري بركات عام 1959 وكان يبلغ حينها العشرين من عمره، وقدمه فى فيلم "حسن ونعيمة" من إنتاج محمد عبد الوهاب وبطولة سعاد حسني.





٥- غنى محرم لكبار الملحنين، من بينهم: "رياض السنباطي، فريد الأطرش، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي".





٦- لحن لنفسه عدد من الأغاني، أشهرها: "غدارين"، "قولي بحبك"، "قلبي الي خدتيه"، "لو كان الامر امري".





٧- اشتغل لفترة فى السينما اللبنانية ثم عاد لمصر.





٨- يعد الفنان المصري الوحيد الذي مثل فيلمين مع ملكتي جمال لبنانيتين أولهما فى عام 1971 "عشاق الحياة" مع غلاديس ابو جودة والثاني عام 1975 "الملكة وأنا" مع جورجينا رزق".





٩- لقب بالعديد من الألقاب، نذكر منها: "صوت النيل" و"المغنواتي".





١٠- قدم مسرحيتين غنائيتين هما: "دنيا البيانولا" و"القشاط"، وللإذاعة قدم مسلسلين "حب ونغم" و"حياة كامل الخلعي".





١١- تزوج سبع مرات، الأولى كانت الفنانة تحية كاريوكا ثم تزوج من خارج الوسط الفني اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه الوحيد طارق، وسرًا من الفنانة ميرفت أمين، وملكة جمال لبنان جورجينا رزق، والفنانة عايدة رياض وسيدة أجنبية، وكانت آخر زيجاته مذيعة التلفزيون منى هلال.





١٢- توفى في 27يونيو 2002، بعد مرور ثلاثة أيام على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والستين.











