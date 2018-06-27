تعرف على موعد طرح فيلم الأكشن والجريمة "King of Thieves"





طرحت الشركة المنتجة فيلم الجريمة "King of Thieves" التريلر الخاص بالفيلم.





ومن المقرر طرح الفيلم يوم 14 سبتمبر 2018 في الولايات المتحدة.





وتدور أحداث الفيلم حول طاقم من المحتالين المتقاعدين يخططون لسرقة كبيرة في حي المجوهرات فى لندن.





الفيلم من بطولة مايكل كين، ومايكل جامبون، وتشارلي كوكس، وراي وينستون، وجيم برودبنت، وتوم كورتيناي، ومن إخراج جيمس مارش، ومن تأليف جو بينهال، ومارك سيل.











