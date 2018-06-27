ضبط مسؤول بصفحة شاومينج الخاصة بالغش في الثانوية العامة

تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بأسيوط بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج من ضبط مسئول بصفحة شاومنج الخاصة بالغش بالثانوية العامة.



وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط مصطفي م ف ا 20 عامًا طالب ويقيم المخبز الآلي لقيام بانشاء جروب علي تطبيق الواتس أب يحمل أسم "بالغش اتجمعنا رياضة"، وكذلك صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحمل اسم "بالغش اتجمعنا 2018" لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة وضبط بحوزته هاتف محمول.



كما تبين أنه مسئول بصفحة شاومنج الخاصة بالغش بالثانوية العامة، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود العديد من الصور لامتحانات المرحلة الثانوية وأجوبتها، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه يتكسب ماديًا جراء ذلك.



تم التحفـــظ علــي المضبوطات وقيد المحضر برقم 2064 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.