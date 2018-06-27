يواكيم لوف يعلن جاهزية أوزيل وهوملز للمشاركة أمام كوريا الجنوبية

أكد يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، بأن فريقه مصر على الفوز على كوريا الجنوبية بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أكد جاهزية مسعود أوزيل وماتيس هوملز للمشاركة في المباراة.

وقال لوف في تصريحات صحفية: "بعد مباراة المكسيك كان لدي عدة مناقشات مع مولر، فهو لاعب شديد النقد لنفسه ويتطلع للأمام بشكل إيجابي ولاعب مهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "مسعود أوزيل أظهر أداء جيدا في التدريبات وهو أحد الخيارات أمامي وماتس هوميلز قادر على اللعب".

وتابع: "لن يكون سباستيان رودي قادرًا على المشاركة في المباراة، فهو يعاني من كسر في الأنف وعانى من ذلك عدة مرات وحصل على مخدر قوي لفترة قصيرة وسيحصل على راحة لمدة يومين".

وأردف قائلاً: "كل لاعب في الفريق لديه إصرار على الفوز أمام كوريا الجنوبية وسوف نفعل كل شيء ممكن لتحقيق ذلك وسوف أتابع نتيجة مباراة المكسيك والسويد ولكن علينا أن نتأهل بنتيجتنا".

واستطرد قائلاً: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء ضد السويد أقل من المكسيك ولكن علينا أن نكون حذرين وألا نفقد الكرة في وسط الملعب لأن كل فريق لديه نجوم يستغلون مثل هذه الأخطاء والحالة البدنية ستلعب دورًا في المباراة".

وتابع: "أمام السويد كنا أفضل بشكل مضاعف في الهجمات العكسية، على عكس مباراتنا ضد المكسيك وعلينا أن نواصل العمل".

وواصل: "كان المزاج بعد مباراة المكسيك ليس جيدًا وكانت الفرحة كبيرة بعد المباراة ضد السويد وكانت الأجواء جيدة للغاية وأدرك الفريق أن الفوز كان مجرد خطوة صغيرة على الطريق إلى مراحل خروج المغلوب".

واختتم لوف تصريحاته معبراً عن رأيه في تقنية الفيديو "VAR"، قائلاً: "أنا مؤيد لها بعد ما رأيته، كانت جميع القرارات صحيحة بما في ذلك هدف إسبانيا أمس وسعيد بأن الأمور تسير بشكل جيد".