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"الإبراشي" عن الهجوم على المنتخب بعد فضيحة المونديال: "مش عايزين نحطمه"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:33 ص
الإبراشي عن الهجوم على المنتخب بعد فضيحة المونديال: مش عايزين نحطمه
الإعلامي وائل الإبراشي
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كساب أحمد
 
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على خسارة المنتخب الوطني في كأس العالم، قائلا: "هناك أشخاص تسعى لتحطيم المنتخب معنويا بعد الخسارة بطريقة الجلد".

وأضاف "الإبراشي" خلال مقدمة برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الثلاثاء: "مش عاوزين نحطم منتخبنا القومي، لأن هناك لعيبة جيدة على مستوى احترافي كبير، لا بد أن نحافظ عليها، وهناك من نريد استبعاده من المنتخب"، مشيرًا إلى أن الشعب به حالة إحباط شديدة ويعيش حالة حزن بعد خسارة المنتخب في كأس العالم.

وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ما حدث في روسيا للمنتخب، مشددًا على ضرورة استعادة التوازن في أسرع وقت.
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