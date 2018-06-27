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عصام عبد الفتاح: استقالة مجلس اتحاد الكرة حاليا يعني أننا فاسدون

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:40 ص
عصام عبد الفتاح: استقالة مجلس اتحاد الكرة حاليا يعني أننا فاسدون
اتحاد الكرة
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أحمد عبد الحفيظ
 

طالب عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقديم أي مستندات تثبت وجود فساد داخل مجلس الجبلاية كما يردد البعض بشأن مشاركة المنتخب بكأس العالم بروسيا للنائب العام.

 

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " اتحاد الكرة لا يفكر في تقديم استقالته لأن تقديم استقالة في هذا التوقيت يؤكد صحة ما يتعلق بوقائع الفساد التي يرددها البعض".

 

يذكر أن اتحاد الكرة قرر عدم تجديد عقد الأرجنتيني كوبر بعد خسارة الفراعنة للمباريات الثلاثة التي خاضها بالمونديال أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

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