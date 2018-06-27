عاجل.. اتحاد الكرة: الجيل الحالي للمنتخب آخره الوصول لكأس العالم

علق عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على خروج المنتخب الوطني من الدور الأول لمونديال روسيا قائلا: " ليس بالإمكان أفضل مما كان".

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " المنتخب حقق إنجازا بالوصول لكأس العالم بعد غياب 28 عاما ولكن قدرات الجيل الحالي تتوقف عند الوصول للمونديال وليس تحقيق نتائج إيجابية بكأس العالم والوصول لدور الستة عشر".

وأضاف: " بعض المراكز بالمنتخب لا يوجد بها بديل مثل المهاجم والظهير الأيسر ولابد من وجود العديد من البدائل في كل مركز حتى يحقق المنتخب نتائج إيجابية".

يذكر أن اتحاد الكرة قرر عدم تجديد عقد الأرجنتيني كوبر بعد خسارة الفراعنة للمباريات الثلاثة التي خاضها بالمونديال أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.