أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 26/6/2018: حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران ومسابقة اسم وشعار العاصمة الجديدة
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:00 ص
أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
برلمانية: "السيسي بيشتغل زي البرق والتنفيذيين بسرعة السلحفاة"
قالت ثريا الشيخ عضو مجلس النواب: "الرئيس يعمل بسرعة البرق أما التنفيذيين بسرعة السلحفاة.. أنا بشتغل زي زي الراجل في الشارع".
"السجيني": البرلمان يقف وراء الرئيس في إصلاح شركات قطاع الأعمال
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف وراء الرئيس في إصلاح شركات قطاع الأعمال.
"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران
كشف أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع ضريبة الدخل، مؤكدًا أنها مجرد شائعات، وأن الحكومة حرصت على نفي هذه الشائعات.
"الحسيني": جوائز مسابقة اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة تصل لمليون جنيه
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنهم أعلنوا عن مسابقة لوضع اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن جوائز المسابقة تصل إلى مليون جنيه.
"نحن العاشقين للزين فينا خمورجية وحشاشين".. منشد يثير الجدل داخل مسجد
علق الشيخ طارق عبد الرحمن، منشد ديني، على ابتهالاته الدينية التي تتضمنت مقولة: "نحن العاشقين للزين، فينا خمورجية وحشاشين ونصابين وشوارعية"، قائلًا: "أنا الحمد لله مش بشرب سيجارة، وراجل تقي، وما حدش هيحترم دينه قدي".
فرج عامر: ما حدث في كأس العالم "وكسة" للكرة المصرية
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما حدث في كأس العالم "وكسة" للكرة المصرية، لافتَا إلى أنه رفع طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لإنشاء لجنة تقصي حقائق لمعرفة سبب هزيمة المنتخب في المونديال.
مجدي عبدالغني: سنجيب عن جميع التساؤلات في مؤتمر صحفي غدا
قال مجدي عبدالغني: أحضرنا 3 أطباء لمتابعة اللاعبين وتجهيزهم، ولدينا عدد كبير جدًا من الجهاز الفني، مستكملًا: "والاتحاد لديه مؤتمر غدًا سيجيب فيه عن جميع التساؤلات الجماهيرية وسيجيب عنها أبو ريدة".
وزير الكهرباء: الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه 1000 كيلو وات
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن من يستخدم 50 ميجا وات في الشهر فاتورته 7.5 جنيه وذلك قبل زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن من يستهلك 200 كيلو وات بيدفع 78 جنيه، والدولة تدعمه بـ 159 وما يتحمله من التكلفة الحقيقة هو 33%، مضيفًا الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه الـ 1000 كيلو وات.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
برلمانية: "السيسي بيشتغل زي البرق والتنفيذيين بسرعة السلحفاة"
قالت ثريا الشيخ عضو مجلس النواب: "الرئيس يعمل بسرعة البرق أما التنفيذيين بسرعة السلحفاة.. أنا بشتغل زي زي الراجل في الشارع".
"السجيني": البرلمان يقف وراء الرئيس في إصلاح شركات قطاع الأعمال
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف وراء الرئيس في إصلاح شركات قطاع الأعمال.
"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران
كشف أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع ضريبة الدخل، مؤكدًا أنها مجرد شائعات، وأن الحكومة حرصت على نفي هذه الشائعات.
"الحسيني": جوائز مسابقة اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة تصل لمليون جنيه
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنهم أعلنوا عن مسابقة لوضع اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن جوائز المسابقة تصل إلى مليون جنيه.
"نحن العاشقين للزين فينا خمورجية وحشاشين".. منشد يثير الجدل داخل مسجد
علق الشيخ طارق عبد الرحمن، منشد ديني، على ابتهالاته الدينية التي تتضمنت مقولة: "نحن العاشقين للزين، فينا خمورجية وحشاشين ونصابين وشوارعية"، قائلًا: "أنا الحمد لله مش بشرب سيجارة، وراجل تقي، وما حدش هيحترم دينه قدي".
فرج عامر: ما حدث في كأس العالم "وكسة" للكرة المصرية
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما حدث في كأس العالم "وكسة" للكرة المصرية، لافتَا إلى أنه رفع طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لإنشاء لجنة تقصي حقائق لمعرفة سبب هزيمة المنتخب في المونديال.
مجدي عبدالغني: سنجيب عن جميع التساؤلات في مؤتمر صحفي غدا
قال مجدي عبدالغني: أحضرنا 3 أطباء لمتابعة اللاعبين وتجهيزهم، ولدينا عدد كبير جدًا من الجهاز الفني، مستكملًا: "والاتحاد لديه مؤتمر غدًا سيجيب فيه عن جميع التساؤلات الجماهيرية وسيجيب عنها أبو ريدة".
وزير الكهرباء: الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه 1000 كيلو وات
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن من يستخدم 50 ميجا وات في الشهر فاتورته 7.5 جنيه وذلك قبل زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن من يستهلك 200 كيلو وات بيدفع 78 جنيه، والدولة تدعمه بـ 159 وما يتحمله من التكلفة الحقيقة هو 33%، مضيفًا الدولة لا تدعم من يتعدى استهلاكه الـ 1000 كيلو وات.
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