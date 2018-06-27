ناقد رياضي: لهذه الأسباب لن يكون هناك حلول لمشاكل الجبلاية



وتابع "أيوب"، خلال حواره المذاع بفضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء: "من السهل استقالة اتحاد الكرة وإحضار لجنة مؤقتة تدير الاتحاد، وبعد فترة نجري انتخاب"، لافتًا إلى أن روساء الاتحاد هم ملوك الجمعية العمومية وسيعودون مرة إخرى للاتحاد دون تغير أي شيء.



وأضاف الناقد الرياضي، أن ما حدث في روسيا فيه جرائم فنية لا يمكن المحاسبة عليها قانونًا وفقًا للميثاق الأوليمبي والفيفا، وهناك جرائم سياسية وأخلاقية ارتكبت في روسيا، وجميع الجرائد الإنجليزية تهاجم مصر بسب ما حدث مع محمد صلاح.



قال الدكتور ياسر أيوب، الناقد الرياضي، إنه "طالما لم يتغير شكل وتكوين وتركيب الجمعية العمومية وطريقة التصويت وشروط الترشح للانتخاب يبقى مفيش حلول تجاه اتحاد الكرة".