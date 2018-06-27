ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ناقد رياضي: لهذه الأسباب لن يكون هناك حلول لمشاكل الجبلاية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:12 ص
ناقد رياضي: لهذه الأسباب لن يكون هناك حلول لمشاكل الجبلاية
الدكتور ياسر أيوب
طباعة
جهاد جمال
 
قال الدكتور ياسر أيوب، الناقد الرياضي، إنه "طالما لم يتغير شكل وتكوين وتركيب الجمعية العمومية وطريقة التصويت وشروط الترشح للانتخاب يبقى مفيش حلول تجاه اتحاد الكرة".

وتابع "أيوب"، خلال حواره المذاع بفضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء: "من السهل استقالة اتحاد الكرة وإحضار لجنة مؤقتة تدير الاتحاد، وبعد فترة نجري انتخاب"، لافتًا إلى أن روساء الاتحاد هم ملوك الجمعية العمومية وسيعودون مرة إخرى للاتحاد دون تغير أي شيء. 

وأضاف الناقد الرياضي، أن ما حدث في روسيا فيه جرائم فنية لا يمكن المحاسبة عليها قانونًا وفقًا للميثاق الأوليمبي والفيفا، وهناك جرائم سياسية وأخلاقية ارتكبت في روسيا، وجميع الجرائد الإنجليزية تهاجم مصر بسب ما حدث مع محمد صلاح.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 2:40:09 AM