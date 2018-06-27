سر غياب لميس الحديدي عن "هنا العاصمة"





تتناوب على تقديم برنامج "هنا العاصمة" كل من الإعلاميات ريهام إبراهيم، لما جبريل، دينا زهرة المذيعات بقناة "إكسترا نيوز" وذلك لحين عودة مقدمته الرئيسية الإعلامية لميس الحديدي من إجازتها السنوية التي يحصلت عليها مؤخرًا.





ومن المقرر أن تمتد إجازة الإعلاية لميس الحديدي لمدة شهرين وهما يوليو وأغسطس.