سر غياب لميس الحديدي عن "هنا العاصمة"
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:16 ص
الفجر الفني
تتناوب على تقديم برنامج "هنا العاصمة" كل من الإعلاميات ريهام إبراهيم، لما جبريل، دينا زهرة المذيعات بقناة "إكسترا نيوز" وذلك لحين عودة مقدمته الرئيسية الإعلامية لميس الحديدي من إجازتها السنوية التي يحصلت عليها مؤخرًا.
ومن المقرر أن تمتد إجازة الإعلاية لميس الحديدي لمدة شهرين وهما يوليو وأغسطس.
المزيد عن: هنا العاصمة نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا لميس الحديدي فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018